Genova Ovest, tir prende fuoco all'uscita del casello: traffico bloccato

Grossi disagi al traffico nel primo pomeriggio di oggi a Genova, nella zona di San Benigno. Verso le 14.30 un tir ha preso fuoco mentre percorreva la galleria che collega l'uscita autostradale all'elicoidale in direzione del centro cittadino. Il conducente del mezzo, accortosi delle fiamme, ha accostato il mezzo ed è sceso per mettersi in salvo, allertando i Vigili del Fuoco.

Sono in corso le operazioni di spegnimento: il mezzo pesante non contiene materiale esplosivo. Pesanti i disagi al traffico, bloccato in entrata e uscita dell'autostrada I pompieri insieme al personale di Aspi stanno verificando che non vi siano stati problemi alla copertura del tratto. Non ci sono feriti. Autostrade per l'Italia segnala che lungo l'A7 Serravalle-Genova il traffico è bloccato tra i caselli di Genova Sampierdarena e Genova Ovest, ed è chiuso il tratto tra il bivio dell'A7 con la A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena per veicolo in fiamme. Oltre 3 i chilometri di coda tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

Galleria