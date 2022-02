Genova, Oregina: Rixi(Lega): "Certi quartieri esasperati, frutto della politica buonista"

di Redazione

Sui fatti accaduti negli ultimi giorni nel quartiere genovese di Oregina è intervenuto anche Edoardo Rixi, coordinatore della Lega in Liguria.

“Il tessuto sociale delle grandi città è esausto. Anche a Genova interi quartieri sono al limite della sopportazione per la presenza di immigrati in strutture inadeguate per dimensioni e strumenti. Questo è il frutto di una politica buonista di presunta accoglienza. I fatti gravi del quartiere genovese di Oregina sono comuni a tante altre città in Italia. I cittadini sono esasperati e si sentono abbandonati dalle istituzioni. Città amministrate dalla sinistra come Milano, Torino e Firenze sono in ginocchio. Le prefetture hanno bisogno di risorse e soprattutto di uomini per agire, è compito delle forze dell'ordine e non della polizia locale. Il candidato sindaco della sinistra a Genova ha detto che investirà meno sulla sicurezza in caso di vittoria alle elezioni: i genovesi - che oggi si sentono in ostaggio dei teppisti - risponderanno direttamente nelle urne”