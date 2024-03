Genova, "Noi siamo ciò che mangiamo": evento di Asl3 su alimentazione e benessere

Mercoledì 27 marzo, il Centro Commerciale Fiumara apre le porte ai corretti stili di vita con un incontro aperto alla cittadinanza su alimentazione e benessere. Due gli specialisti Asl3 che dalle 15.30 alle 17.30 dialogheranno con il pubblico in una area dedicata al piano terra (zona ristorazione): il dott. Giovanni Careddu, Diabetologo della S.C. Diabetologia e Malattie Metaboliche Asl3, e il dott. Roberto Rosselli, Dirigente Professioni Sanitarie della Prevenzione Asl3.

Focus dell’evento - promosso dal Dipartimento Educazione a corretti stili di vita Asl3, in collaborazione con il Centro Commerciale Fiumara - l'importanza di una cultura alimentare basata sulla conoscenza e l'equilibrio per favorire uno stile di vita sano e contribuire alla longevità e al benessere generale.

“Il nostro Dipartimento – spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale Asl3 e Presidente di Federsanità Liguria - è il primo in Italia a occuparsi in maniera specifica di questi temi. Attraverso una costante e mirata interazione con la popolazione e un linguaggio chiaro supportiamo i cittadini ad adottare e intraprendere corretti stili di vita. Si tratta di una rivoluzione culturale, mirata a innalzare l'età media libera da malattie, oggi di 55 anni, aumentando l'aspettativa di vita sana e ottimizzando nel contempo le risorse del Servizio Sanitario pubblico. La partnership con il Centro Commerciale Fiumara, che ringrazio – conclude Bottaro – ci offre la possibilità di incontrare la popolazione in luoghi non strettamente sanitari, situazione già sperimentata con successo nei supermercati genovesi in occasione delle vaccinazioni”.

“La necessità di parlare di alimentazione - aggiunge Gianni Testino, Direttore del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita Asl3 - nasce dai dati liguri: circa 400mila persone sono in sovrappeso (stima PASSI-ISS), in particolare i nostri giovani si alimentano scorrettamente. Dal report Asl3 emerge che tra 9-11 anni l'11% non consuma mai frutta e non fa sport, tra 12-13 anni il 10% non consuma mai frutta e il 22% non fa mai sport, tra i 14-15 il 20% non consuma mai frutta e il 40% non fa mai sport: una percentuale che sale ancora tra i 16-17 anni, fascia d’età in cui il 20% dei ragazzi non consuma frutta e il 43% non fa sport. Proprio per questo - conclude Testino - acquisire semplici e concrete informazioni su come alimentarsi nella quotidianità può migliorare la qualità di vita nel breve-medio termine e prevenire patologie metaboliche, cardiovascolari ed oncologiche”.

“Quando ci è stato presentato il progetto – afferma Salvatore Cezza di Cushman & Wakefield, Shopping Center Manager di Fiumara - abbiamo immediatamente accolto con entusiasmo l’iniziativa perché crediamo nella funzione del Centro Commerciale come luogo di aggregazione sociale e, per questo, ci siamo messi a disposizione della Asl3 per offrire uno spazio accogliente nella nostra struttura. Le iniziative di ingaggio del territorio organizzate da Asl3 per la prevenzione della salute e per la diffusione dei corretti stili di vita - prosegue Cezza - coincidono con la nostra attenzione verso iniziative che portano valore alla collettività. Infatti, lavoriamo da tempo ad un programma di attività finalizzato a valorizzare la sostenibilità ambientale e sociale di Fiumara offrendo un’esperienza ai nostri clienti e frequentatori sempre più completa anche in termini di servizi. Ci auguriamo che la collaborazione con Asl3 prosegua e di poter contribuire alla diffusione di messaggi di questa importanza”.