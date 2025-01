Genova, Nicolò: "Case salute Valpolcevera ed ex Celesia pronte a marzo 2026"

GENOVA - La casa di comunità nell’edificio ex Trucco di Bolzaneto sarà completata «entro marzo 2026», secondo le scadenze previste dal Pnrr. Lo ha detto oggi l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rispondendo a un’interrogazione in consiglio regionale della minoranza.

«A giugno - continua Nicolò - è stato riscontrato il dissesto imprevisto di un pilastro dell'ultimo piano della struttura portante dell'edificio che ha comportato l'attivazione delle procedure di sicurezza previste dalla legge per garantire l'incolumità delle persone, con l'intervento del corpo dei Vigili del Fuoco che ha disposto la chiusura temporanea del cantiere e delle aree adiacenti. La ASL3 ha pertanto individuato tempestivamente una ditta specializzata che ha avviato le necessarie opere di messa in sicurezza del cantiere al fine di poter celermente riprendere i lavori di ristrutturazione. In data 30 settembre 2024, completate le opere di messa in sicurezza del cantiere, sono ripresi i lavori di realizzazione della Casa della Comunità e parallelamente è stata avviata la progettazione delle opere impreviste di demolizione e ricostruzione dell’ultimo piano della struttura. L’ultimazione di tale progettazione aggiuntiva determinerà il cronoprogramma, il cui termine era inizialmente previsto per il 31 marzo 2025. Si prevede comunque, nonostante lo slittamento dell’ultimazione dei lavori a causa del dissesto, di rispettare la scadenza del 31 marzo 2026 prevista dal Pnrr per le Case di Comunità».

«I lavori di realizzazione della Casa della Comunità presso il Padiglione Valle Centrale del presidio Celesia di Rivarolo - ha aggiunto Nicolò - sono invece stati ultimati in data 14 dicembre 2024. Attualmente, sono in corso le pulizie dei locali ultimati e a breve verranno effettuate le successive operazioni di allestimento funzionali all'avvio delle attività previste. Nel corso del mese di gennaio 2025 è previsto il completamento di tali operazioni. I lavori di realizzazione dell'Ospedale di Comunità presso il Padiglione Monte del presidio Celesia sono stati invece consegnati in data 12 dicembre 2024. Tali lavori coinvolgono l'area di tutto il piano secondo e verranno realizzati parallelamente alle opere di consolidamento antisismico che dal mese di gennaio 2025 interesseranno tutto il Padiglione Monte. Contestualmente, è stata perimetrata anche l'area di cantiere ovvero l'area esterna antistante il padiglione. I lavori saranno ultimati e l'Ospedale di Comunità sarà reso completo e attrezzato entro la scadenza del 31 marzo 2026 in coerenza con la quanto previsto dal Pnrr Missione 6 Salute».

