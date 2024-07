Genova Nervi, aperto Capitolo Riviera: è il primo hotel 5 stelle lusso

GENOVA - Il piacere di ricevere, la cura dei dettagli, il desiderio di reinterpretare il concetto di ospitalità, nasce così “Capitolo Riviera” il primo hotel 5 stelle lusso di Genova situato nella bellissima località di Nervi rinomata per i suoi magnifici parchi, musei, la sua suggestiva passeggiata con accessi al mare e una vivace vita culturale specialmente durante i mesi estivi.

Questo ambiente pittoresco e culturalmente ricco offre un contesto ideale per un soggiorno rilassante e un accesso privilegiato per esplorare due delle destinazioni più iconiche della Liguria: Portofino e le Cinque Terre ma anche per vivere l'animata vita cittadina di Genova.

"Con grande orgoglio ed entusiasmo annunciamo l’apertura ufficiale di Capitolo Riviera. Siamo lieti di accogliere gli ospiti in un mondo di armonia e privacy e di offrire loro un'esperienza indimenticabile che combina il meglio della Liguria. Siamo impegnati a curare ogni dettaglio e ad assecondare ogni esigenza dei nostri ospiti poichè l’attenzione e la cura del cliente è l’obiettivo primario del nostro lavoro”, Paolo Doragrossa, ad Capitolo Riviera.

Al centro del progetto una ristrutturazione che ha voluto rendere omaggio alle radici della proprietà come esempio di architettura modernista, modulando il design attraverso un continuo connubio tra interno ed esterno creando una nuova identità di lusso eco-sostenibile. Un nuovo modo di vivere la Natura: una relazione intima e costante tra indoor e outdoor che permette agli ospiti di vivere completamente immersi nella natura e nel parco circostante. Un’atmosfera che pervade ognuna delle 37 camere, dotate di balconi e vista panoramica sulle bellezze della Liguria, e coniuga elementi architettonici tradizionali con dettagli moderni creando un ambiente sofisticato dove rilassarsi e farsi avvolgere dal profumo inebriante della macchia mediterranea.

In tavola, gusto e ospitalità si fondono insieme creando piatti che celebrano la ricca tradizione ligure con un pizzico di innovazione. Un percorso sensoriale alla scoperta del territorio grazie alla costante ricerca di produttori locali, senza tralasciare ispirazioni internazionali. Questo il segreto per conquistare sia i liguri che i turisti residenti in hotel. Posto d’onore riservato a una sofisticata selezione di piccole cantine, esplorando nel contempo le meraviglie enologiche nazionali e internazionali in cui ogni etichetta racconta la sua storia. Una storia di passione, territorio e tradizione (per tanti anni, quello che un tempo si chiamava Hotel Astor, ospitò la Sampdoria dell'epoca d'oro e non solo durante i ritiri pre partita).

Collocata al fianco del centro fitness, una Spa con sauna e bagno turco, due sale trattamenti ed una piscina interna ed esterna che garantiranno un momento di relax agli ospiti dell’hotel.