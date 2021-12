Genova, nell'ex Asl di Sestri Ponente inaugura la nuova Rsa Anni Azzurri

di Marco Innocenti

Il "taglio del nastro" della struttura che arriverà ad ospitare fino a 110 anziani

E' già attiva ma ieri è stato il giorno dell'inaugurazione ufficiale. La Rsa Anni Azzurri di via Siffredi a Sestri Ponente, proprio nei locali dell'ex Asl, ha celebrato il fatidico "taglio del nastro" alla presenza delle autorità cittadine e regionali e del management Kos, il colosso della sanità che conta già 9 residenze in tutta la Liguria e ben 13mila posti letto in tutt'Europa. La nuova struttura, che come detto è già attiva da qualche settimana, potrà ospitare 110 anziani.

"La Liguria è la regione dove il gruppo Kos è nato e al quale siamo molto legati - spiega Enrico Brizioli, amministratore delegato di Kos Care - Sestri Ponente è una zona della città con pochi servizi e ritenevamo fondamentale garantire una copertura anche in quest'area. Noi stiamo continuando a investire perché, se è vero che andranno sviluppati servizi di cure domiciliari, sappiamo anche che ci sono molte famiglie che nei prossimi anni non riusciranno a gestire interamente i loro familiari, soprattutto quelli con i problemi più complessi".