Genova, nel Quartiere Diamante sorgeranno una piazza, un teatro la casa della cultura

Firmato, a marzo, dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e Avvocatura e Servizi Sociali del Comune di Genova, dal Municipio V Valpolcevera, da Arte Genova, dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova, dal Dipartimento Architettura e Design - DAD Università degli Studi di Genova e dalla Direzione Socio Sanitaria della ASL 3 il protocollo d' intesa per lo sviluppo di nuovi spazi collettivi nel quartiere di Begato.

Al centro del percorso partecipativo saranno principalmente tre opere fortemente richieste dalla popolazione del quartiere Diamante: la nuova piazza, il nuovo teatro all'aperto per concerti ed eventi, la Casa della Cultura per attività ricreative.

Con il Protocollo, il Comune di Genova e il Municipio V Valpolcevera, con le Direzioni Politiche abitative e Politiche sociali coinvolte, si impegnano a monitorare gli esiti del processo di partecipazione riconoscendoli come elemento di valore nell'ottica della garanzia della partecipazione dei cittadini. Arte Genova, dopo le verifiche tecniche relative alla fattibilità della proposta, si impegna a formalizzarla, cioè a tradurla nella documentazione tecnico amministrativa, necessaria per realizzare l'opera. L'Ordine Architetti PPC supporterà Avventura Urbana srl - società a cui il Comune di Genova ha affidato, tramite bando pubblico, la realizzazione del percorso di progettazione partecipata - nell'individuazione delle aree oggetto di co-progettazione, secondo alcuni precisi criteri. Il Dipartimento DAD si impegna a collaborare, per le proprie competenze, allo sviluppo del processo. La ASL 3 si impegna, per le proprie competenze, nell'ottica di una piena integrazione socio sanitaria con le altre realtà territoriali, all'elaborazione tecnica dei bisogni portati dagli abitanti.

contenuti del progetto condiviso potranno riguardare: l'assetto geometrico dello spazio collettivo (aree pedonali e aree carrabili, ecc.), le suddivisioni tra i percorsi e le aree verdi, le scelte degli arredi e della loro posizione nello spazio, il posizionamento di piccole opere d'arte funzionali al ridisegno dello spazio aperto, la tipologia del verde, nuovi elementi architettonici leggeri (quali ad esempio pergole e pensiline), materiali da impiegare. I contenuti del progetto condiviso non potranno riguardare anche scelte che comportino modifiche strutturali sostanziali come: muri di contenimento strade, strutture di maggiore complessità rispetto alle piccole opere d'arte sopra citate. La dimensione dell'area interessata dalla co-progettazione non potrà superare i 1.000 metri quadrati.

Dal Tavolo al Protocollo. Il protocollo è il risultato di un lungo percorso partecipativo, iniziato a ottobre 2020 con gli incontri del "Tavolo del Diamante", a cui hanno partecipato, oltre ai firmatari del Protocollo anche il terzo settore con la Cooperativa Sociale Agorà e la Comunità di San Benedetto al Porto. Gli incontri si sono conclusi a gennaio 2021 con la redazione di un dossier di sintesi: RUD - Rigenerazione Urbana Diamante, a cura del Gruppo di lavoro del "Tavolo del Diamante".

Sulla base delle informazioni emerse durante il Tavolo del Diamante, è stato attivato un processo di accompagnamento sociale a supporto dei 460 nuclei familiari che hanno dovuto lasciare la Diga di Begato a seguito della demolizione completa della Diga Rossa e di quella parziale della Diga Bianca - di cui restano 37 appartamenti, lasciati a memoria del complesso esistito -.

Con il contributo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Genova, è stato avviato un percorso di co-progettazione: tra giugno 2022 e settembre 2023 è attivata la fase della progettazione inclusiva, che, tra giugno 2022 e settembre 2023, viene portata avanti, in stretta connessione con il Tavolo del Diamante, da "Avventura Urbana" , società esperta in processi partecipativi per raggiungere soluzioni sostenibili condivise.

L'attività di coordinamento, progettazione e attuazione del processo di accompagnamento sociale, connesso al progetto di rigenerazione urbana Restart-Begato del quartiere Diamante, ha visto una prima fase di ascolto e raccolta dei punti di vista dei residenti, seguita dall'accompagnamento della popolazione residente al cantiere e infine la progettazione e organizzazione di cantieri evento in prossimità del cantiere stesso