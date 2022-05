Genova, nel centro storico per la prima volta la coalizione compatta con Dello Strologo

di Matteo Angeli

Colpo di scena per Mario Bianchi che, dopo l'esperienza come presidente del municipio Medio Ponente, sembrava destinato a correre per Tursi. Sarà fuori dalla lista

Per la prima volta tutta la coalizione di centrosinistra si mostra al fianco di Ariel Dello Strologo. Succede in piazza Sarzano, nel centro storico di Genova, dove va in scena una serata all'insegna della musica con tanto di cantanti e musicisti che si alternano sul palco. E in un clima piuttosto sereno, dopo i burrascosi eventi degli ultimi giorni legati al passo indietro di Alessandro Terrile che si è ritirato dalla corsa a Tursi dopo la nomina a Ad di Riparazioni Navali, ecco che si fanno vedere più o meno tutti.

In piazza, tra tante bandiere del Movimento Cinque Stelle guidate da Luca Pirondini, ecco Ferruccio Sansa e Pastorino i due che primi avevano manifestato un mal di pancia per il caso Terrile ed ecco lo stesso Terrile sorridente e sereno. Poi in ordine sparso oltre agli esponenti della lista civica che sosterrà Dello Strologo, si vedono ache gli esponenti Pd Pandolfo, Bernini, Katia Piccardo e il consigliere regionale Armando Sanna.

In piazza Sarzano si parla di elezioni, di sondaggi ma anche di Mario Bianchi, che dopo l'esperienza come presidente del municipio Medio Ponente, sembrava destinato a correre per un posto in consiglio comunale. Ma non sarà così. Il suo nome non sarà inserito nella lista.

Dello Strologo appare tranquillo. Sale più volte sul palco dove racconta un po' la sua visione di città e del centro storico e da dove auspica un dibattito pubblico con il sindaco Bucci. "Stasera siamo compatti, bene così" dice prima di lanciarsi in qualche ballo sul palco.