Genova, nave di 90 metri si inclina su un fianco al terminal Messina

Paura in porto, al Terminal Messina all'altezza del ponte Canepa. Una nave di circa 90 metri si è inclinata su un fianco per cause ancora da accertare. Si tratta della Seven S, battente bandiera di Panama. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e il 118. Non si registrano feriti. Non ci sarebbe, al momento, un pericolo di fuoriuscita di carburante o inquinamento.

In relazione alla nave che "si è sbandata" sul fianco destro al Terminal Messina durante le operazioni di imbarco, la società conferma "di aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico. Per quanto le cause siano ancora da accertare e che, fortunatamente, non ci sono state conseguenze per i lavoratori impegnati sia del terminal che della nave", la Messina conferma di essersi "subito adoperata per limitare il più possibile eventuali conseguenze negative, prestando la massima collaborazione alle Autorità prontamente intervenute".