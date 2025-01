Genova, nasce “Progetto al Centro”: nuovo gruppo in Consiglio comunale

Un nuovo gruppo consiliare prende vita all'interno del Consiglio comunale di Genova: “Progetto al Centro”. Stefano Costa, Paolo Gozzi e Arianna Viscogliosi hanno deciso di unirsi, condividendo una visione politica moderata e radicata nei valori cattolico-democratici, liberali e riformisti. La decisione nasce dalla volontà di superare i limiti del Gruppo Misto, ritenuto dispersivo e privo di identità politica definita. Questo nuovo gruppo, non è mistero, guarda a sinistra e con ogni probabilità parteciperà alle prossime amministrative a sostegno del candidato progressista.

Affinità politiche – I tre consiglieri hanno sottolineato come il nuovo gruppo rifletta una comunione di intenti, pur nel rispetto delle diverse individualità. “Progetto al Centro” intende porsi come promotore di moderazione e mediazione in un contesto politico cittadino segnato dalla chiusura di un ciclo amministrativo e dalla necessità di affrontare importanti sfide future.

Ruolo del gruppo – Il nuovo soggetto politico punta a dare voce a chi non si riconosce nelle logiche di radicalizzazione e scontro. Secondo i promotori, l’obiettivo è contribuire a un’opera di “ricucitura” sociale, rispondendo alle esigenze di cittadini che chiedono soluzioni equilibrate e concrete.

Azione resta fuori - Nel progetto centrista c'è un'assenza di peso, quello della consigliera di Azione Cristina Lodi, che ha deciso di restare nel gruppo misto. "Abbiamo ricevuto la proposta di costituire un nuovo gruppo consiliare da tre consiglieri appartenenti fino a poche settimane fa alla maggioranza di destra, ora in transito nel gruppo misto - scrive la segreteria di Azione - dal momento che mancano pochi mesi alle amministrative e non c'è il tempo congruo per verificare la comunanza di posizioni da tenere in aula consigliare, che fino all'approvazione di bilancio a fine dicembre sono state molto diverse dalle loro, Azione Genova ha deciso coerentemente di mantenere i propri percorsi autonomi e lineari, sempre espressi, fino alla chiusura del ciclo. Questa decisione non riguarda la posizione che Azione avrà nelle prossime amministrative rispetto alla quale sono stati avviati percorsi di verifica e di confronto sulla visione di città con molte forze politiche e diversi movimenti civici né impedirà forme di collaborazione con i tre colleghi che hanno evidentemente scelto di mettere in discussione le proprie posizioni rispetto all’amministrazione attuale".

