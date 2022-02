Genova, nasce Legambiente Polis: focus su economia circolare e mobilità urbana

di Giorgia Fabiocchi

E mentre anche in Liguria si affronta da una parte la pandemia, ancora in corso, e dall’altra la peste suina, la guerra in Ucraina ha risvolti non solo sociali ma anche ambientali

Al nuovo circolo ‘Legambiente polis’, nato all’interno dell’ex caserma Gavoglio, nel quartiere del Lagaccio, si dibatterà sulle trasformazioni della città, affrontando temi che vanno dall’economia circolare alla mobilità urbana, passando per la gestione dei rifiuti, fino ad arrivare alla gestione delle aree naturali.

"Tutto questo per rendere il più possibile accessibile questi temi a tutti i cittadini, a partire dai più piccoli - spiega il presidente di Legambiente polis Daniele Salvo -. L'obiettivo è arrivare a bambini e ragazzi, per definire strategie comuni a livello metropolitano".

Il nuovo circolo Polis si pone l'obiettivo di migliorare la trasformazione della città, producendo inclusione sociale e favorendo la trasparenza dei processi decisionali, per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.

Si parla di strategie del gas e in generale di tutte le fonti fossili, per cui si potrebbe ripassare dal gas al carbone. "Noi la risposta che dobbiamo dare, proprio su questo argomento, è quella delle energie rinnvoabili, perché in Italia e in Liguria, in particolare, abbiamo grandi potenzialità per investire sull'energia, su vari fronti", l'analisi ai microfoni di Telenord del direttore di Legambiente Liguria Federico Borromeo.