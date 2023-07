Genova, nasce Federsicurezza: Giampiero Vaccaro nominato presidente

Si è costituita l’associazione Federsicurezza Genova – aderente a Confcommercio Genova - che rappresenta le imprese iscritte alla Camera di Commercio che erogano servizi di vigilanza e sicurezza privata.

Presidente di Federsicurezza è stato nominato Giampiero Vaccaro.

A Genova e provincia sono in attività n 24 imprese del settore e sarà importantissimo confrontarsi per attivare servizi ad esempio nel campo della cyber security . Gli attacchi informatici sono sempre più frequenti e causano danni importanti alle imprese, bisogna agire in modo preventivo per evitarli ma anche mettere a disposizione la formazione necessaria.

Infatti la consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo della rete frena la modernizzazione, molte persone non si sentono sicure a fare per esempio operazioni bancarie on line e il numero sale con il crescere dell’età e tra chi è in possesso di scolarità medio-bassa.

Anche in campo di intercettazioni ambientali accade che cittadini ed imprese siano vittime di un vero e proprio spionaggio e, grazie alle bonifiche che possono eseguire le imprese della sicurezza privata , si può risolvere un problema di nuova generazione vista anche la facilità di dotarsi di dispositivi volti appunto alle intercettazioni.

La sicurezza delle donne – ad iniziare dalle colleghe imprenditrici – è un altro problema che vogliamo seguire. Spesso infatti a causa di quanto sta accadendo sono costrette a mettere in atto comportamenti che ne condizionano fortemente la qualità della vita.

La maggioranza dei cittadini è convinta che si debbano applicare pene più severe per chi provoca risse e pratica violenze fuori dai locali pubblici e nei luoghi della movida. Secondo noi - ha affermato Vaccaro - la sicurezza va cercata e ottenuta non solo attraverso ordinanze e misure restrittive ma è necessario che ci siano controlli e riferimenti certi, quali quelli che solo gli operatori delle Forze dell’Ordine e gli addetti della vigilanza privata possono assicurare.

In questo senso è nostra intenzione rapportarci al più presto con le Istituzioni per individuare soluzioni che ci vedano coinvolti con l’obiettivo anche di affrontare il tema dell’abusivismo nel settore che crea una concorrenza sleale e pone in seria difficoltà anche il cliente che usando i servizi di imprese non regolari non potrà utilizzare a fini giuridici i risultati ottenuti.

La sicurezza privata – secondo Vaccaro - è un settore del quale non si può fare a meno e rappresenta un elemento fondamentale e complementare alla sicurezza pubblica per garantire la tranquillità negli spazi del vivere comune.

E’ emerso anche durante la pandemia quando le imprese della sicurezza privata hanno garantito il presidio e il controllo degli accessi in ospedali, supermercati, snodi logistici; hanno svolto i regolari servizi di presidio e sorveglianza di imprese e uffici pubblici spesso deserti, hanno proseguito nel servizio di trasporto valori garantendo la disponibilità di denaro contante negli sportelli bancari e negli esercizi commerciali e il regolare pagamento delle pensioni.

Il Presidente di Federsicurezza Confcommercio Vaccaro ha concluso dicendo che da tempo si sentiva la necessità di creare una associazione per condividere problematiche e idee future ed ha proseguito esprimendo soddisfazione per essere entrati a far parte del mondo Confcommercio.

Alessandro Cavo – presidente di Confcommercio Genova – ha assicurato totale disponibilità e soddisfazione per questa nuova in casa Confcommercio che amplia le conoscenze ed i temi sui quali l’associazione potrà confrontarsi con le Istituzioni .