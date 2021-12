Genova-Murcia, si rinnova il gemellaggio. Bucci: "Un volo diretto? Ci stiamo lavorando"

di Marco Innocenti

Un gemellaggio che si rinnova, quello fra le città di Genova e Murcia, in Spagna. "Sono 15 anni che lavoriamo insieme. Io ho molto apprezzato la visita e le creazioni che Murcia hanno presentato ad Euroflora nel 2018. Abbiamo molte collaborazioni ma abbiamo anche una storia condivisa nei secoli. E' un gemellaggio bello e importante sul quale noi riponiamo molto valore. Un volo diretto fra le due città? Genova è diventata centrale per Volotea, una compagnia spagnola. Potrebbe avversari e abbiamo delle trattative in corso".

“Per noi questo gemellaggio significa molto - ha detto il sindaco della città spagnola José Antonio Serrano Martínez - Per me è un onore essere qui a Genova, una città con la quale Murcia ha rapporti da molti secoli, relazioni commerciali, di amicizia e anche politiche. Nel 1410 un genovese fu addirittura sindaco di Murcia. E ora che siamo fratelli, potremo contare sempre gli uni sugli altri, nei momenti buoni e meno buoni, Murcia insomma apre il cuore a Genova”.