Genova: MSC Magnifica, giro del mondo in 121 giorni con 2.300 passeggeri, ritorno il 6 maggio

È in piena navigazione la Msc Magnifica per un'epica crociera che percorre tre Oceani, cinque continenti e ben 46 destinazioni, toccando località di straordinario fascino e inaccessibilità. La crociera partita da Genova il 6 gennaio durerà ben quattro mesi, prevede tappe in alcuni dei luoghi più remoti e spettacolari del mondo. Partendo dal Mediterraneo, la Msc Magnifica si dirigen verso l'Atlantico, attraversando il Canale di Panama, e poi percorrerà l'Oceano Pacifico fino a raggiungere le coste della Nuova Zelanda e dell'Australia. Il viaggio prevede anche sosta alle Isole Falkland, alla Terra del Fuoco, e in diverse isole del Pacifico, come la Polinesia Francese e le Isole Cook.

Un itinerario da sogno – Dopo il Mediterraneo e l’Atlantico, la nave farà scalo in Sud America, toccando città iconiche come Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevideo, per poi proseguire verso l’Oceano Pacifico, visitando destinazioni esotiche come l’Isola di Pasqua e le isole Pitcairn. L’avventura proseguirà in Oceano Indiano, con tappe in Madagascar, Sudafrica, Seychelles e Maldive, per poi concludersi con un ritorno in Europa, a Genova, il prossimo 6 maggio.

Una crociera esclusiva – Con un costo che varia tra i 20.000 e i 35.000 euro, a seconda della tipologia di cabina, questo viaggio è pensato per una nicchia di viaggiatori appassionati, con un'età media relativamente alta, ma che sta vedendo l'incremento di giovani nativi digitali o persone in aspettativa che decidono di vivere quest'esperienza per "mollare tutto e partire". Il pacchetto include 15 escursioni gratuite e numerosi vantaggi, tra cui bevande illimitate durante i pasti.

Il lusso del tempo – Come sottolineato da Gianni Pilato, area manager di Msc Crociere, “Il vero lusso è il tempo a disposizione.” Il viaggio, infatti, è un’occasione rara per godere del lusso di viaggiare senza fretta, tra continenti e culture diverse, senza mai dover disfare la valigia. Oltre a quelli che faranno l'intero giro del mondo, è possibile scegliere tratte intermedie della durata di 45 giorni, tra cui itinerari che collegano Genova agli Stati Uniti, l'Australia e il Sudamerica.

Una clientela internazionale – A bordo della Msc Magnifica, oltre agli italiani, anche numerosi francesi e tedeschi, ma anche un gruppo di 84 cinesi. Un viaggio che, purtroppo, non prevede passaggi per il canale di Suez a causa delle attuali tensioni geopolitiche, ma che comunque promette di essere una delle esperienze più esclusive e affascinanti nel panorama delle crociere mondiali.

