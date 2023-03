Genova, incidente sul sentiero del monte Proventino: motociclista ferito trasportato a braccia fino all’ambulanza

Intervento complicato sul sentiero che porta alla vetta del Monte Proventino, nell'entroterra genovese nei pressi di Crocefieschi: questa mattina verso le 10:30 un motociclista endurista che stava percorrendo il sentiero, ha impattato contro un ramo che sporgeva riportando una ferita al quadricipite della gamba sinistra.

L'uomo è stato stabilizzato dai compagni enduristi, immediatamente sono arrivati i vigili fuoco che con l'elicottero sono atterrati sulla cima del Proventino facendo scendere quattro componenti del personale sanitario che erano a bordo: questi sono andati subito sul luogo a curare il ferito. A causa del vento non è stato possibile portare l'endurista al bordo dell'elicottero con l'ausilio del vericello, per cui l'uomo è stato portato in braccio con l'aiuto del soccorso alpino.

L'uomo è subito appaso in buone condizioni: una volta portato a bordo dell'ambulanza si è deciso se trasportarlo in ospedale via terra o in via aerea. Determinante anche l'aiuto della squadra dei vigili del fuoco di Busalla