Genova, morto in porto, operaio ferito: "Non ci fu lite prima dell'incidente"

"Non avrei voluto essere qui. È morto un collega, un padre di famiglia. Io sono un miracolato. Con Randazzo non c'è stato alcun litigio, non so cosa sia successo". Così l'operaio ferito nell'incidente avvenuto nel porto di Genova la notte tra il 17 e il 18 dicembre, racconta l’accaduto mentre lascia il palazzo di giustizia di Genova, seduto su una sedia a rotelle. Quella notte Giovanni Battista Macciò, un portuale, è stato travolto e ucciso dalla ralla, un mezzo per il trasporto dei container, mentre veniva manovrato dal collega Patrizio Randazzo.

Il ferito è stato ascoltato in procura per circa due ore dal pm Arianna Ciavattini e dall'aggiunto Francesco Pinto, che coordina il gruppo Salute e Lavoro. Riguardo alla manovra della ralla, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che agli investigatori è sembrata anomala, l’operaio ha dichiarato: "Quella manovra viene fatta spesso nel piazzale, non so cosa sia accaduto. Forse Randazzo ha avuto un colpo di sonno o ha perso il controllo".

I colleghi descrivono Randazzo come un uomo deciso e autoritario. Il ferito ha riportato gravi lesioni, tra cui la frattura dello sterno e di una vertebra, e ammette di vedere ancora male. Dalle comunicazioni radio tra Randazzo e il collega ferito non sono emerse problematiche precedenti l'incidente.

Intanto, gli investigatori hanno iscritto nel registro degli indagati, oltre a Randazzo, anche Antonio Benvenuti, console della Culmv (Compagnia unica lavoratori merci varie), e i vertici del Psa. Un atto dovuto per permettere loro di partecipare alla perizia sul mezzo con i propri consulenti. Per Benvenuti si ipotizza una possibile responsabilità per omessi controlli sui dipendenti, mentre per i vertici del Psa si parla di una possibile negligenza nei controlli sulle manovre nel terminal. Intanto, i funerali di Macciò si sono svolti oggi al cimitero di Staglieno.

