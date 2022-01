Genova, morto da giorni. I vicini avevano sigillato la porta per non sentire l'odore

di Redazione

Il medico legale ha appurato che non c'erano segni di violenza sul corpo e che era l'uomo era morto da una settimana.

Incredibile ma vero. Invece di chiamare i soccorsi hanno sigillato la porta di casa del vicino per non sentire il cattivo odore. Solo che l'uomo, 67 anni, era morto da giorni.

E' successo a Genova in via Mermi, nel quartiere Sant'Eusebio. Sul posto sono intervenuti oggi i vigili urbani e i vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato dai servizi sociali che non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo.



Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la porta sigillata con lo scotch. Una volta riusciti a entrare hanno trovato l'anziano a terra sopra un piumone.

