Genova, minorenne arrestato dalla polizia: ha rapinato due persone in poche ore

Gli agenti del commissariato Cornigliano hanno arrestato un ragazzo di 16 anni, di origine tunisine, che in poche ore ha rapinato due persone. I fatti risalgono all'8 agosto. Prima ha scippato un anziano di 83 anni, portandogli via il borsello in via Spataro a Sampierdarena. Poi, meno di tre ore dopo, ha derubato una donna del cellulare in via Avio nello stesso quartiere. L'anziano aveva anche tentato di inseguire il ladro, ma dopo qualche decina di metri è stramazzato in terra. Ai poliziotti ha descritto il ragazzo e gli agenti dopo aver controllato le telecamere della zona hanno visto la direzione che stava prendendo il minorenne che tre ore dopo, in via Avio, sempre a Sampierdarena, ha derubato la donna del cellulare. Agli investigatori ha detto di essere in Italia da pochi giorni e di volere tornare in Francia.