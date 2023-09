Genova, migranti accolti nelle tende a Voltri. Il prefetto Franceschelli: "Soluzione d'emergenza"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Sicuramente aver visto montare delle tende puo' aver colpito, ma il flusso di migranti è costante da almeno due anni e non è una novità. In questo periodo abbiamo fatto fronte agli arrivi ampliando la rete dei Cas, (Centri di Assistenza Straordinaria). La nostra ricerca di Cas sul territorio continua incessantemente: devo dire che non c'è molta collaborazione, non abbiamo trovato edifici pubblici né religiosi disponibili che potessero essere d'accoglienza." - cosi' il prefetto di Genova Renato Franceschelli commenta la situazione dei flussi migratori che hanno interessato la zona di Voltri, a Genova, dove sono state allestite tende per l'accoglienza di 39 migranti.

"Quella delle tende è stata una soluzione emergenziale: non era facile per la Liguria far fronte a questi arrivi con numeri così importanti. Queste tende potrebbero servire in futuro, perché probabilmente ci saranno altri arrivi." - continua il prefetto.