Genova, maxi controlli tra scali aeroportuali, porti e stazioni: identificate quasi 40mila persone

Una settimana di controlli dal 10 al 18 agosto da parte della polizia nel porto, aeroporto, stazioni e autostrade del nodo genovese. I servizi sono stati predisposti in vista del maxi afflusso di turisti e passeggeri nei principali scali liguri. La polizia di frontiera ha messo in campo 100 pattuglie. In questa settimana appena trascorsa sono stati controllati 30 mila passeggeri in porto e 7.100 in aeroporto, in occasione di arrivo e partenza di navi ed aerei extra-Schengen. Ieri, durante i controlli effettuati in fase di imbarco della compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, in arrivo da Tunisi, è stato arrestato un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione per riciclaggio.

Durante lo sbarco dei passeggeri su volo di linea della compagnia aerea Wizz Air, in arrivo da Tirana sono stati respinti tre albanesi di cui uno per inammissibilità Schengen e due per aver superato i 90 giorni di permanenza sul territorio nazionale. La polizia stradale ha controllato 1033 persone a bordo di 656 veicoli e elevato 419 sanzioni e ritirato nove patenti.

Nell'ambito del servizio "Stragi del sabato sera" nella sola serata del 10 agosto sono state controllate 16 persone ed è stata contestata una infrazione per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida. Gli incidenti rilevati dalle pattuglie sono stati 34 di cui 14 con lesioni e 20 con danni a cose.

Infine, la polizia ferroviaria ha impegnato 366 pattuglie delle quali 335 presso le stazioni, 14 a bordo treno e 17 dedicate a specifici servizi lungolinea. Sono stati inoltre predisposti servizi antiborseggio in abiti civili.

Sono state arrestate quattro persone e 21 quelle denunciate (di cui quattro minori). Sono state quattro mila le identificazioni. Tre minori che si erano allontanati sono stati rintracciati. Alla stazione Principe è stato arrestato un uomo per furto aggravato mentre un altro è stato denunciato per tentata rapina a bordo di un treno.