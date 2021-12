Genova, Matteo Muzio confermato Segretario Responsabile del Gruppo Carige per First Cisl

di Marco Innocenti

"Pronti e determinati nel continuare a portare avanti con forza, oggi come in futuro, il consueto impegno quotidiano per tutelare chi lavora nel gruppo"

Si sono svolti oggi, giovedì 25 novembre, a Genova i Congressi First Cisl di Banca Carige, ai quali hanno preso parte anche il segretario generale di First Cisl Riccardo Colombani e la coordinatrice nazionale con delega per il Gruppo Carige Vilma Marrone. Le delegate e i delegati ai Congressi, intervenuti da tutta Italia, hanno confermato Matteo Muzio nel ruolo di Segretario Responsabile del Gruppo Carige per First Cisl. Insieme a lui, nelle Segreterie, conferma in blocco anche per Bruna Massa, Francesco Melis, Andrea Rescigno, Ombretta Sonia Malasoma, Massimiliano Perona e Raffaella Ravarra, i cui mandati sono stati così rinnovati.

"È una giornata molto importante per le nostre strutture - ha dichiarato proprio Matteo Muzio - perché conclude un percorso congressuale democratico, partito da una tornata di Assemblee che hanno coinvolto i nostri associati. Siamo pronti e determinati nel continuare a portare avanti con forza, oggi come in futuro, il consueto impegno quotidiano di First Cisl per tutelare chi lavora nel Gruppo Carige."