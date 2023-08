Genova, maltempo, la lunga notte dei vigili del fuoco: decine di interventi in città

Notte di intenso lavoro per i Vigili del fuoco di Genova. Sono stati oltre 60 gli interventi eseguiti per il maltempo a Genova e Rapallo. Le richieste sono pervenute per lo più per danni da acqua, crollo muri, alberi caduti e soccorsi a persone. All'interno dell'ospedale Gaslini di Genova, un albero caduto ha tranciato il tubo di collegamento dell'ossigeno, dal deposito alla struttura, costringendo l'evacuazione temporanea del pronto soccorso. Il video allegato riguarda Corso Italia intorno a l'una e trenta di questa notte.

È ancora in corso l'opera di bonifica dell'incendio a Sant'Olcese, divampato ieri mattina.

Per sopperire alle richieste di soccorso, trentacinque unità VVF sono state richiamate in servizio per la notte e, altrettante, saranno in servizio straordinario oggi per soddisfare le oltre cento richieste in coda.