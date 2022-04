Genova, madre e figlia intossicate per un guasto alla caldaia della cucina

di Tiziana Cairati

Madre e figlioletta intossicate dal monossido di carbonio a Genova, nel quartiere Voltri, per un guasto alla caldaia della cucina.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasferito le due rispettivamente all'ospedale San Martino e al Gaslini, dove sono state curate in camera iperbarica. Non sono in pericolo di vita.

E' successo la scorsa notte in via Buffa. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'abitazione e hanno sequestrato la caldaia.