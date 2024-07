Genova, lunedì 15 al Ducale "#Correggilostile": evento su sport, alimentazione e salute

I benefici dell’attività fisica e il ruolo di primo piano che gioca nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili; sport e alimentazione, benessere psicologico, disabilità, movimento: questi i temi al centro dell’evento dal titolo “#Correggilostile”, a cura di Federsanità Anci Liguria, in programma lunedì 15 luglio a partire dalle ore 9.30 presso la sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale (Genova).

Un convegno organizzato con la preziosa collaborazione delle 5 Asl liguri e degli ospedali, incentrato sulla promozione dei corretti stili di vita come arma più valida per prevenire l’insorgenza di malattie croniche e mantenersi in salute. Il tema è stato scelto dal Direttivo di Federsanità Anci Liguria come argomento dell’anno 2024, in concomitanza con il riconoscimento di “Genova Capitale Europea dello Sport 2024” e “Liguria Regione Europea dello Sport 2025”.

“E’ di questa mattina l’intervista al Ministro della Salute Orazio Schillaci, il quale evidenzia temi che il gruppo ligure delle aziende sanitarie Federsanità sta portando avanti da anni - afferma il Presidente di Federsanità Anci Liguria Luigi Carlo Bottaro, Direttore generale di Asl 3 - è un riconoscimento alla nostra azione, che in questo momento trova la sua massima espressione nell’incontro di lunedì 15 a Palazzo Ducale, in cui lanceremo sul territorio, insieme ai professionisti delle nostre aziende e provenienti dalle altre regioni italiane, questa ulteriore accelerazione sui corretti stili di vita”.

“Fa piacere che il Ministro riconosca indirettamente la bontà della nostra azione e la sposi completamente - prosegue Bottaro - Sta adesso alla Liguria continuare a mantenere un ruolo da leader in questo tipo di promozione; tocca a Federsanità mettersi nelle condizioni di diffondere sui territori questo concetto e sta ai nostri cittadini e operatori aderire in maniera decisa questa modalità di prevenzione che può rivelarsi vincente sia per la popolazione sia per il nostro servizio sanitario nazionale”.

Nel corso dell’incontro, moderato dal direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, verrà presentato il manuale “Attività fisica ed educazione a corretti stili di vita”, a cura di Gianni Testino e Patrizia Balbinot, esperti del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3.

L’evento sarà l’occasione per il lancio della campagna social #correggilostile, che durerà fino a fine anno, con protagonista la mascotte Artù, un simpatico cagnolino Shih Tzu che dispenserà consigli utili per vivere in salute. Artù sarà presente lunedì nella sala del Minor Consiglio.

Il convegno è aperto alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione alla mail federsanita@anciliguria.eu. È prevista l'attribuzione di crediti ECM per le professioni sanitarie e gli assistenti sociali.