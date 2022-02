Genova, lo sportello Green Pass di Asl 3 si sposta alla Sala Chiamata del Porto

di Marco Innocenti

I disagi e le lunghe code delle scorse settimane hanno portato a questa decisione, per evitare il ripetersi degli assembramenti visti nei giorni scorsi

I disagi e le code registrate nelle scorse settimane hanno portato alla decisione di spostare lo sportello Green Pass di Asl 3 da Via XXII Ottobre alla Sala Chiamata del porto. La scelta è stata presa per accogliere più persone e non vedersi ripetere le lunghe file di persone, spesso anche ammassate in spazi ristretti.

Nella giornata di domani, martedì 15 febbraio, lo sportello sarà attivo dalle 14 alle 17. Poi l'ufficio resterà aperto tutti i mercoledì, compreso dopodomani, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Asl3 ricorda che è anche possibile inviare una mail con la documentazione o le richieste di green pass all'indirizzo greenpass.DSS11@asl3.liguria.it o a greenpass.chiamatadelporto@asl3.liguria.it. Nei giorni scorsi, proprio per l'elevato numero di richieste, era aumentato il numero di sportelli attivi, passati da tre a sei in modo da coprire tutto il territorio cittadino.