Genova Liguria Film Commission, "Storie da raccontare" con Vanni Odera e due ragazzi con disabilità

Stellantis Autonomy riprende il format social “Storie da raccontare” con una nuova campagna video che verrà pubblicata sui canali social e sul sito dedicato tra la metà di luglio e il mese di settembre. Composto da due video, questa volta il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Genova Liguria Film Commission – GLFC ed è stato girato tra i caratteristici panorami della Liguria, sul tratto di litorale che collega le località di Varigotti e Capo Noli. Attraverso queste iniziative, Stellantis Autonomy consente a chi presenta limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di muoversi in totale autonomia e libertà con tutte le vetture del Gruppo Stellantis.





“Storie da raccontare” ospita infatti diversi talent che presentano disabilità per far loro sperimentare sfide avventurose ed esperienze adrenaliniche, comunicando così un importante messaggio di inclusività, di forza, di superamento dei limiti e di grande umanità. Al loro fianco in questo percorso è sempre presente Vanni Oddera, testimonial del progetto e campione di motocross freestyle, che dal 2008 porta il sorriso negli ospedali con la sua Mototerapia.





Protagonisti di questo doppio episodio sono stati Monica Cisi e Niko Tremolada, due ragazzi affetti da disabilità che, raccontando la propria esperienza, si sono mossi sulla costa ligure a bordo di una Fiat 600e e di una Peugeot 308 Hybrid per poi vivere due avventure indimenticabilIi: i talent hanno infatti sperimentato il volo spinnaker in barca a vela, dalla quale si sono calati indossando un’apposita imbragatura, e la guida di una moto d’acqua. Firmata Publicis Collective con la produzione di Wider, la campagna di comunicazione ha quindi permesso di sottolineare ancora una volta la determinazione e il coraggio delle persone affette da disabilità e, al tempo stesso, di valorizzare al meglio i paesaggi nei quali è stata girata.





La rubrica conta su un numeroso seguito e un importante apprezzamento sui canali social, tanto che, nel corso dell’anno passato, gli episodi precedenti sono arrivati a registrare diversi milioni di visualizzazioni. Tutti i contenuti che saranno prodotti e pubblicati nel corso del 2024 saranno utilizzati per la realizzazione di un video riassuntivo, che sarà presentato in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità” in data 3 dicembre.





“Stellantis Autonomy, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission, presenta una nuova campagna video ‘Storie da raccontare’. Vanni Oddera, campione di motocross freestyle, ha guidato due giovani con disabilità in un’avventura tra volo spinnaker e moto d’acqua in Liguria. Il nostro programma Autonomy, attivo da oltre vent’anni, continua a essere un punto di riferimento per la mobilità dei clienti con ridotte capacità motorie, sensoriali o intellettive. Il video è disponibile sui nostri canali social Stellantis Autonomy.” ha dichiarato Salvatore Cardile, Responsabile Marketing & Communication LCV per Stellantis in Italia & Autonomy Manager.





‘’Siamo lieti e orgogliosi di aver collaborato a questa Campagna Corporate di Stellantis, soprattuto perchè ha un'importante valenza di inclusione sociale.

La Liguria è di nuovo protagonista con i suoi scenari costieri, in particolare la Strata Statale Aurelia nella zona tra Capo Noli e Malpasso, per un progetto di sicuro impatto visivo che vuole raccontare qualcosa di più al di là dei contenuti presentati dal marchio.

Riteniamo molto importante che un brand di primo livello quale Stellantis abbia nuovamente scelto la nosta regione, con la quale negli anni ha già intessuto numerose collaborazioni molto positive, sopratutto con un progetto con un taglio differente forse più importante dei progetti precedenti. Siamo sicuramente orgogliosi e soddisfatti che la nostra linea produttiva specifica per tutta la componenete commercial e corporate si stia consolidando nel tempo e ci dia la possibilità di affiancare importanti brand italiani ed esteri nello sviluppo della loro comunicazione visiva.

Sotto il profilo logistico e organizzativo tengo a sottolineare il fatto di essere riusciti a realizzare riprese impegnative e sfidanti che prevedevano il cameracar, anche in un periodo particolarmente complesso in cui viviamo la più alta presenza e pressione turistica nella nostra regione. Questo è il sintomo del fatto che il nostro territorio sta diventanto sempre più ricettivo e sempre più adatto ad accogliere le produzioni in ogni momento dell'anno.'' Presidente GLFC - Cristina Bolla.





Nato in Italia nel 1995 con il marchio Fiat, oggi il programma Autonomy è esteso a tutti i brand di Stellantis. In particolare, il programma fornisce vetture modificate con dispositivi di guida e di trasporto in carrozzina adatti ai diversi handicap motori e offre un'assistenza competente e condizioni commerciali dedicate per l'acquisto di una nuova auto. Inoltre, in Italia sono presenti 15 Centri di Mobilità, strutture specializzate in cui le persone disabili possono trovare la necessaria consulenza per il conseguimento della Patente Speciale di guida. Fondamentale per il programma la partnership con i principali allestitori del settore.