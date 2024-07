Genova, Legacoop: lavoro sociale, il 10 luglio giornata di studi ai Giardini Luzzati

Le cooperative di Legacoop Liguria disegnano il futuro del lavoro sociale, in una giornata di studio e confronto, in programma mercoledì 10 luglio ai Giardini Luzzati a partire dalle ore 10.

Sarà un viaggio nel passato per ricordare con i protagonisti di allora e di oggi le intuizioni delle cooperative sociali, per trasformare i bisogni in servizi coinvolgendo, ad esempio, le tifoserie di Genoa e Sampdoria o i degenti degli ex ospedali psichiatrici; realizzando le prime Comunità Alloggio; creando occupazione e inserendo persone fragili in tanti settori diversi dall’edilizia all’agricoltura. Ma anche un viaggio nel futuro, per capire con esperti e studiosi da tutta Italia come rigenerare e riprogettare il lavoro sociale in Liguria. Dalla ristorazione alle attività portuali, dalla gestione di parchi pubblici alle pulizie di edifici storici: le cooperative sociali liguri mettono in campo professionalità spesso introvabili. Adeguando anche il linguaggio comune grazie ad un Glossario realizzato a livello nazionale che sarà presentato nel corso della giornata.