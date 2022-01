Genova, Federico Solimena (Stazioni Marittime): "Il 2021 positivo, ora il rilancio"

di Edoardo Cozza

Il presidente a Telenord: "Il 2022 rilancio, nel 2023 speriamo di tornare ai livelli record raggiunti nel pre-pandemia"

Il 2021 delle crociere a Genova è stato positivo se rapportato al 2020, anno del pieno della pandemia, ma i livelli record raggiunti nel 2019 sono ancora lontani: è questo uno dei punti che ha toccato a Telenord il presidente di Stazione Marittima Federico Solimena, che ha analizzato i numeri dell'anno appena trascorso e che per il 2022 ha previsto un rilancio ulteriore "anche se, per toccare i livelli pre-pandemia quasi da record per numero di passeggeri, dovremo attendere presumibilmente il 2023". Regge meglio il comparto traghetti, perché offrono un servizio di trasferimento utilizzato anche per necessità, oltre che per piacere come, invece, è esclusivo per le crociere.

Il presidente ha poi parlato dei problemi di spazio per le navi al porto di Genova, dei lavori all'Hennebique che permetterà di ampliare la parte ricettiva della Stazione Marittima, dei ristori economici a cui il governo deve pensare per i settori in difficoltà e dà un consiglio ai candidati sindaco della città di Genova.

L'intervista a Federico Solimena, presidente di Stazione Marittima Genova, andrà in onda mercoledì sera alle 20.15.