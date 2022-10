Genova, Le aziende liguri incontrano la Camera di Commercio degli Emirati Arabi

Oggi Liguria International ha consolidato il suo rapporto con gli Emerati Arabi Uniti, dopo la sua presenza all'Expo di marzo a Dubai.

Ivan Pitto, presidente Liguria International ha detto: "Siamo andati a marzo con Regione Liguria dove abbiamo fatto degli incontri importanti per le nostre aziende e per le istituzioni locali, cittadine e regionali. Oggi è una giornata 'paese' nel senso che abbiamo tante aziende liguri e creiamo un contatto con un territorio importante come quello degli Emirati di Dubai e Abu Dhabi".

Per quanto riguarda l'export con le società russe Mauro Marzocchi, segr. generale Camera Commercio Italia - Emirati Arabi Uniti ha risposto : "Se ne parlava a luglio con il governo italiano per cui prevedono in alcuni settori, soprattutto quelli dei beni di consumo, in realtà parecchi verranno triangolati dagli Emirati Arabi che per adesso in questo settore non prevedono nessun genere di blocco. Lo vediamo già in questo +23%"

Maria Caterina Chiesa, vicepresidente Confindustria Genova conclude:

"Riguardo all'internazionalizzazione stiamo facendo grandi passi, Regione sta trasformando la propria pelle. Quindi abbiamo grandi e piccole aziende che stanno esponendosi e stanno andando verso un'attività sempre più importante".