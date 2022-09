Genova, i lavoratori di Ansaldo Energia bloccano piazza Corvetto

Venti minuti di assemblea davanti ai cancelli dell'azienda, poi la partenza - alle 8.35 - del corteo di protesta dei lavoratori di Ansaldo Energia con direzione prefettura. La manifestazione era annunciata per quella che la Rsu definisce: "Una situazione disastrosa per lo stabilimento di Genova".

"La ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a 50 giorni dalla richiesta aziendale, non è ancora avvenuta: ad oggi nemmeno un euro è stato versato dall'azionista di maggioranza (nelle mani del Governo) per far fronte ai gravi problemi di Ansaldo Energia - spiegano in un comunicato Fim-Cisl, Fiom e Uilm-. L'Azienda ci ha comunicato che per il 2023 non ci sono commesse firmate: questo porterà ad uno scarico di 200.000 ore di lavoro a partire già dal 1 Marzo, destinato ad aumentare se non si riuscisse ad invertire rapidamente la rotta". La Rsu aveva inoltre sottolineato come Ansaldo Energia "avesse già firmato con l'Enel 3 importanti commesse (le centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella da riconvertire a gas), poi fermate dal Governo per scelte di politica energetica (continuare con il carbone). A queste bisogna aggiungere le commesse firmate (Linea Generatori) per il mercato russo poi stoppate dal Governo per le sanzioni". Duro il commento finale della rappresentanza sindacale che ha organizzato la manifestazione: "In questa situazione - conclude la Rsu- noi abbiamo una sola certezza: non permetteremo che siano i lavoratori ad essere l'agnello sacrificale di scelte politiche di chi governa e di strategie aziendali poco lungimiranti".ntanze di lavoratori delle altre aziende industriali genovesi.

* notizia in aggiornamento