Genova, visita del presidente Fico: "Piattaforma progressista importante con il Pd a sostegno di Dello Strologo"

di Giorgia Fabiocchi

Prima tappa nel quartiere del Lagaccio, con partenza dal "palazzo rosso" della Polfer

Visita genovese per il presidente della Camera Roberto Fico, nel capoluogo ligure per sostenere i candidati del Movimento Cinque Stelle e del candidato dell'area progressista Ariel Dello Strologo. Prima tappa nel quartiere del Lagaccio, con "partenza dal palazzo" rosso della Polfer, per poi proseguire con una passeggiata e un incontro con comitati e associazioni. In corso la visita alla Caserma Gavoglio.

* notizia in aggiornamento