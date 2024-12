Genova: la storia di Giuseppe, poeta povero che chiede 10 cent ma è ricco della sua arte

Nel centro di Genova, sotto i portici dove via XX Settembre sfocia a De Ferrari, c'è un uomo che, ogni giorno, si fa riconoscere con un cartello in mano e un berrettone sulla testa. Giuseppe, un uomo povero, chiede con discrezione solo 10 centesimi. Per chi cammina di fretta, quelle monete sembrano insignificanti, ma per lui hanno un valore immenso.

Giuseppe non è solo un mendicante. La sua vera ricchezza è un'altra: la poesia. Quando lo incontrate, fermatevi un momento a parlare con lui, perché c'è un mondo che potrebbe sorprendervi. Giuseppe è, infatti, un poeta. Le sue parole, spesso sconosciute a chi lo vede solo come un uomo in cerca di aiuto, sono la sua grande passione e il suo faro nella vita.

Un giorno, mentre mi avvicino, mi mostra l'ultima delle sue composizioni: una terzina palindroma, una frase che si può leggere anche al contrario, scritta con una maestria sorprendente. "AI LATI D'ITALIA. Dentro gli ameni lati d'Italia / in miseria il dolor mi ammalia. / Ma io reagisco come in battaglia." Un'incredibile manifestazione di talento che non smette mai di stupire.

"Adesso la scrivo sulla pergamena," mi dice con entusiasmo, "così la leggono tutti." La sua speranza è che la sua arte, la sua voce, raggiunga più persone, anche solo per un attimo.

Giuseppe non ha mai perso il coraggio. È un uomo che, malgrado le difficoltà, affronta la vita con uno spirito positivo, sempre pieno di speranza. Ogni giorno, quando ci chiede quei 10 centesimi, lo fa per rischiarare una giornata che, purtroppo, non è mai facile.

Tenero Giuseppe, che tra le sue difficoltà riesce a regalare poesia, è un uomo che ci ricorda che a volte la ricchezza non si misura in monete, ma nella capacità di mantenere viva la speranza, la bellezza e l'arte, anche nei momenti più difficili.