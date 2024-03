Genova, la smart city arriva a scuola: lezioni agli studenti su tecnologia, innovazione, sostenibilità e inclusione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Insegnare ai giovani genovesi a utilizzare in modo responsabile e consapevole i device digitali, focalizzandosi sul fondamentale contributo che la tecnologia può offrire per affrontare e vincere le grandi sfide globali del presente e del futuro, incarnate dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda Onu 2030.





È l’obiettivo di “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship”, il progetto organizzato dall’Associazione Genova Smart City e promosso dal Comune di Genova per diffondere la cultura della smart city nelle scuole genovesi, educando e sensibilizzando i più giovani sulle tematiche legate a tecnologia, innovazione, sostenibilità e inclusione.





Il progetto, di durata annuale e con l’intenzione di riproporlo anche in futuro, è partito a febbraio dall’IC Castelletto ed è rivolto a più di 20 scuole genovesi (almeno due per Municipio) tra primarie, secondarie di I e II grado, per un totale di oltre 100 classi e circa 2000 studenti coinvolti. Lo scopo è di rispondere ai fabbisogni formativi delle scuole in tema di educazione civica e tecnologica, con un approccio innovativo teso ad approfondire le competenze digitali.





Tali competenze (e-skills) vengono integrate ad un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, toccate da Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile: povertà, fame, diritto alla salute e all'istruzione, accesso ad acqua ed energia, lavoro, crescita economica inclusiva e sostenibile, cambiamento climatico e tutela dell'ambiente, urbanizzazione, modelli di produzione e di consumo, uguaglianza sociale, giustizia e pace.





Un’ampia panoramica sulle grandi sfide globali che, per essere affrontate in maniera ottimale, richiedono un’adeguata comprensione da parte delle nuove generazioni. La presenza di cittadini consapevoli, in possesso di una cultura improntata all’innovazione e attenta alle questioni ecologiche e sociali, è e diventerà sempre di più, con il passare degli anni, un asset cruciale per il percorso di crescita e affermazione di Genova come uno dei più importanti centri economici e tecnologici dell’Europa e del Mediterraneo.





«Prodotti e processi innovativi non bastano a portare a termine la transizione digitale, economica e sociale iniziata al tempo della pandemia: serve soprattutto la diffusione, a partire dalle nuove generazioni, di un’autentica cultura dell’innovazione – spiega l’assessore comunale ad Ambiente, Energia, Transizione ecologica e Genova Smart City Matteo Campora – Un obiettivo sfidante che un progetto innovativo come “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship” ci aiuta a raggiungere attraverso un programma di educazione civica e tecnologica che insegna ai nostri giovani, dai bimbi delle primarie ai ragazzi delle secondarie, a comprendere il mondo di oggi e di domani. Temi quali tutela dell’ambiente, mobilità sostenibile e risparmio energetico incidono direttamente sul nostro pianeta, ed è importante che i nostri ragazzi li conoscano per potersi trasformare, da semplici spettatori, in attori del cambiamento».





«Le nuove tecnologie hanno cambiato profondamente, e lo faranno sempre di più, le dinamiche economiche e sociali, compreso il mondo della scuola dove le competenze digitali sono un valore aggiunto per la formazione e la crescita valoriale dei nostri bambini – aggiunge l’assessore alle Politiche dell’istruzione e informatica Marta Brusoni – Ma Internet, per contribuire al benessere generale, deve diventare uno strumento di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del Paese, diffondendo tra le persone la conoscenza di pratiche virtuose quali sostenibilità ambientale, pace, giustizia, uguaglianza e inclusione sociale. In questo senso, il progetto “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship” è una best practice che trasmette ai ragazzi la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, aiutandoli a inserirsi nel nostro contesto sociale e a rendersi conto di come le scelte individuali incidano positivamente sui grandi processi globali che investono economia, società e ambiente».





«Un progetto fortemente innovativo, di educazione civica e tecnologica, che mira a formare cittadini più attenti e sensibili alle grandi potenzialità legate al corretto utilizzo delle competenze digitali – commenta l’assessore alle Politiche per i giovani Francesca Corso –, ma non solo. Infatti, nel mondo globalizzato di oggi, è indispensabile per i ragazzi ragionare secondo un approccio olistico che li faccia riflettere sulle conseguenze che ogni singola azione produce sugli altri e sull’ambiente. Un modo per acquisire una coscienza sociale, mettersi in gioco e intraprendere un percorso partecipativo che possa generare, per ogni singolo ragazzo e per tutta la collettività, crescita culturale e inclusione sociale».





Il progetto “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship” getta le basi, a partire dai più giovani, per la costruzione di una Genova smart city, ovvero una città intelligente capace di garantire, insieme all’implementazione di soluzioni tecnologiche adeguate, anche l’accesso al sapere e alle conoscenze necessarie per un più efficace utilizzo degli strumenti digitali, promuovendo comportamenti personali e collettivi con cui rendere la nostra società sempre più resiliente e sostenibile in termini di sviluppo economico, tutela dell’ambiente e della salute umana, inclusione e giustizia sociale.





Un processo sfidante in cui risulta fondamentale il gioco di squadra tra istituzioni, scuola, Università, associazioni culturali e di promozione sociale, ma anche aziende e famiglie, per formare tutti insieme le nuove generazioni e gettare le basi per lo sviluppo di una vera e propria Smartcitizenship.





Per il successo dell’iniziativa, un importante contributo è dato dall’esperienza in ambito pedagogico di Leonardo Flamminio individuato dall’Associazione Genova Smart City come responsabile attuativo del progetto.





Dopo il debutto a febbraio con gli studenti dell’IC Castelletto, il progetto è proseguito a marzo presso gli IC Pra’ e IC San Fruttuoso. I prossimi appuntamenti saranno: mercoledì 3 aprile, IC Terralba; giovedì 4 e venerdì 5 aprile, IC Borgoratti; mercoledì 10 aprile, IC San Giovanni Battista; venerdì 12 aprile, IC Foce.





Non è la prima volta che l’Associazione Genova Smart City, insieme al Comune di Genova, diffonde tra i ragazzi i valori della Smartcitizenship. Ad esempio, è già arrivata alla seconda edizione l’iniziativa Genova Global Goals Award, rivolta alle scuole secondarie di II grado che sono state chiamate a presentare alla giuria e al pubblico i progetti di sviluppo sostenibile sviluppati dai propri studenti. Il progetto, nel 2023, ha visto anche la distribuzione alle scuole primarie di “Go Kids”, un gioco da tavola pensato appositamente per sensibilizzare i più piccoli a tematiche quali il rispetto dell’ambiente, la lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione, la pace e la giustizia.





Inoltre, nell’ottica di realizzare percorsi formativi aperti anche a studenti universitari e professionisti, l’Associazione Genova Smart City ha collaborato con il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova nell’attivazione dell’edizione 2024 del corso “Progettazione della smart city”, aperto a laureate e laureati in tutte le discipline, imprenditori, liberi professionisti, dipendenti di imprese, enti e amministrazioni.





«L’Associazione Genova Smart City che presiedo è l’unico esempio in Italia di collaborazione tra pubblico e privato: raggruppa le Istituzioni, gli Enti di ricerca, l’Università, le Associazioni di categoria, le piccole, medie e grandi Imprese e le Start-up – dichiara Daniela Ameri, presidente dell’Associazione Genova Smart City – Genova è una città che mette a punto progetti sempre più innovativi per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e promuove comportamenti rivolgendosi a tutte le generazioni per rendere la società sempre più sostenibile in termini di sviluppo economico e sociale, inclusione, tutela dell’ambiente, urbanizzazione e sicurezza. Per questo motivo, l’Associazione Genova Smart City organizza il progetto “Educare le nuove generazioni alla Smartcitizenship” e promuove ogni iniziativa rivolta alle scuole di ogni ordine e grado volta a educare e sensibilizzare i giovani su queste importanti tematiche».