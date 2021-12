Genova, la protesta No Green Pass torna in piazza. Ancora disagi

di Marco Innocenti

Da piazza De Ferrari a piazza Palermo, passando per piazza Dante e Galleria Colombo, via Canevari e corso Torino

Un altro sabato pomeriggio di protesta per il movimento No Green Pass genovese che, per la 21esima volta consecutiva, ha manifestato per le strade del centro cittadino per dire no alla certificazione verde. Una protesta che anche stavolta ha portato centinaia di persone in piazza scandendo gli slogan divenuti ormai ben noti.