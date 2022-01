Genova, la protesta dei rider. "Situazione insostenibile"

di Anna Li Vigni

Protesta dei riders di tutta Italia. Ieri sera anche a Genova decine di ragazzi si sono fermati aderendo allo sciopero.

"Questi lavoratori devo aver applicato il contratto della logistica - spiega Martino Puppo, sindacalista di Sicobas - durante questa quarta ondata le richieste del servizio sono cresciute, molte persone in quarantena hanno bisogno di qualcuno che gli porti il cibo a casa. Questi lavoratori sono centrali in questo tipo di servizio. I ragazzi devono comprarsi i mezzi, accollarsi tutti i costi, un'anomalia che non può essere sopportata considerato che non superano i mille euro al mese. Lo sciopero ha avuto successo, ma non ci fermiamo qui. Andremo avanti".