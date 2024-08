Genova, la nuova Torre Piloti fa discutere: le luci sono troppo forti i residenti si lamentano

La nuova torre piloti realizzata nella zona dell'ex Fiera di Genova fa discutere i residenti, molti ancora non sono rientrati dalle ferie ma per chi è in città la luce intensa e intermittente della torre è diventato un problema. Chi ha la finestra che da proprio sul Waterfront e quindi sul mare può vedere la struttura appena terminata, alta 95 metri. Si vede una luce molto forte e altri quattro fari collocati ai lati del "cappello" a 65 metri da terra.

Nelle ore notturne dunque la tranquillità degli abitanti è disturbata dal bagliore. Le luci sono molto forti che secondo alcuni hanno modificato lo skyline a danno dei palazzi circostanti.

Su vari gruppi di residenti di Carignano, corso Italia, via Nizza e vicino all'ex Fiera e sui social sono iniziati a circolare commenti e lamentele. Il senso di fastidio per le luci della nuova Torre piloti è iniziato a trapelare sui social tra i vari gruppi di residenti nelle zone di Carignano, corso Italia, via Nizza e vicino all'ex Fiera. Le lamentele sono proseguite con mail formali di protesta inviate sia all'Autorità di sistema portuale sia al Comune.

Sul problema, l'Autorità di sistema portuale ha fatto sapere che il posizionamento delle luci e la loro intensità dipende dalle disposizioni dell'Enac (l'ente nazionale per l'aviazione civile, ndr) per il traffico aereo. Il Comune ha fatto invece sapere che le luci bianche di media intensità sono provvisorie e sono in corso ancora test e verifiche di regolazione prima della messa a regime definitiva.

La struttura, dovrebbe essere inaugurata entro la fine di settembre e ospiterà gli uffici, gli alloggi e le sale operative del Corpo piloti dello scalo genovese dopo che nel maggio del 2013 la portacontainer Jolly Nero durante una manovra di uscita dal porto urtò la vecchia torre piloti, abbattendola, e uccidendo nove persone presenti in quel momento nell'edifico.