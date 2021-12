Genova, la meraviglia del presepe nel Santuario della Madonnetta

di Alessandro Gardella

Padre Eugenio Cavallari, rettore del Santuario della Madonnetta, ci ha accompagnato all'interno di uno dei presepi più belli del mondo

La città di Genova è entrata ormai in pieno clima natalizio e non c'è Natale senza il presepe. E c'è chi, come il Santuario della Madonnetta, porta avanti questa fantastica tradizione dal 1977. Lo fa con un presepe decisamente speciale, con statuine di dimensioni molto superiori rispetto a quelle abituali e con la particolarità di rappresentare l'evento della Natività all'interno della città di Genova. Ne abbiamo parlato con padre Eugenio Cavallari, rettore del Santuario, che ci ha guidato all'interno delle varie stazioni del presepe. Nel video potrete ammirare la meraviglia di uno dei presepi più belli al mondo.