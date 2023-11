Genova, la Fondazione Ansaldo celebra «La persona al centro dello sviluppo sostenibile. L’anima dell’impresa consapevole»

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Quest'anno il tema della Settimana della Cultura d’impresa è «La persona al centro dello sviluppo sostenibile. L’anima dell’impresa consapevole». Fondazione Ansaldo – Gruppo Leonardo, per tale occasione, ha organizzato per il 18 novembre una giornata dedicata alle Fonti orali: una raccolta di interviste fatte ad ex lavoratori di varie realtà con lo scopo di raccogliere e preservare memorie di lavoro e di vita in ambito industriale e imprenditoriale che rischiano di essere perdute. Grazie alle nuove tecnologie digitali queste memorie possono essere salvaguardate, tramandate nel tempo e diffuse su ampia scala per ispirare le nuove generazioni e trasmettere consapevolezza sui valori del lavoro.

In questo contesto, la Fondazione si sta impegnando non solo a raccogliere nuove interviste con il progetto «In prima persona - diari di vita e di lavoro», ma anche nella promozione di quelle esistenti: è in corso un processo per la realizzazione e pubblicazione on-line su Archimondi (la piattaforma dove vengono riversati gli archivi digitalizzati della Fondazione) degli abstract di tutte le interviste raccolte.





La giornata proposta vuole essere quindi un’opportunità di valorizzazione di questo specifico segmento della memoria collettiva già custodita dalla Fondazione, attraverso un momento d’incontro, ma anche di raccolta di nuove fonti, invitando chiunque abbia terminato la propria carriera lavorativa, o sia prossimo a farlo, a proporsi per essere intervistato.





Alle ore 10.30 apriranno i lavori con i saluti introduttivi Umberto Risso, presidente Confindustria Genova, e don Franco Molinari, Cappellani del Lavoro. A seguire, moderati da Lorenzo Fiori, direttore di Fondazione Ansaldo, si confronteranno su come il mondo del lavoro possa trarre benefici dall’unione di nuove tecnologie e memoria storica Roberto De Lorenzis, Consulente del Lavoro - Presidente regionale di Confprofessioni Liguria, e Andrea Pirni, Professore ordinario di Sociologia dei fenomeni politici UniGe - Presidente Centro strategico di Ateneo in Sicurezza Rischio Vulnerabilità. Il panel si concluderà con un video-intervento di Claudia Filippone, Chief HR Officer, Communication & Inst. Relations RINA.





Successivamente Claudia Cerioli, Responsabile Archivi storici e Formazione Fondazione Ansaldo e Pietro Repetto, Responsabile Fototeca e Cineteca Fondazione Ansaldo presenteranno i nuovi sviluppi e i risultati del progetto Fonti orali. In conclusione, ascolteremo le testimonianze in prima persona di Maria Diva Repetto, ex impiegata Italsider e Carlo Castellano, Fondatore Esaote - Presidente A.l.p.i.m. che sono stati protagonisti del progetto in due differenti fasi: «La Liguria del saper fare si racconta» e «In prima persona - diari di vita e di lavoro».