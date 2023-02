Genova, la Cina è più vicina grazie a The Ocean Race

Prosegue il giro del mondo di Genova grazie a The Ocean Race. Mentre le imbarcazioni in gara, superato l’equatore, puntano Cape Town dove sarà nuovamente allestito il Pavilion di Genova dall’8 al 27 febbraio, un’altra importante sfida entra nel vivo. Dopo la prima, storica vittoria della barca cinese Dongfeng nell’edizione del 2018, The Ocean Race ha tenuto vivo il canale di comunicazione con la Cina e, per l’edizione in corso, ha ideato un percorso multimediale che sta dando grande visibilità alla competizione e a tutti i suoi partner. Grazie al “China Plan”, Genova è sbarcata sulle tv e i canali social cinesi con le proprie eccellenze e con le immagini più belle della città. Una straordinaria promozione turistica, resa possibile dalla partnership con The Ocean Race.

Un percorso che ha portato negli ultimi giorni una troupe cinese in città per la realizzazione di una serie di contenuti. A coordinare i lavori Guy Horne, responsabile del China Plan per The Ocean Race. Al suo fianco Li Junjie, talent cinese e presentatore tv. Hanno incontrato a Palazzo Tursi il Sindaco Marco Bucci registrando una serie di messaggi che saranno trasmessi nelle prossime settimane sui canali cinesi e hanno donato al primo cittadino un “banner” che, nella tradizione cinese, porta fortuna e prosperità. Si tratta del simbolo del capodanno cinese dell'anno del coniglio che è iniziato il 23 gennaio scorso e che è tradizione mettere fuori dalla porta. “Il coniglio porta energia e nuove cose positive”, ha spiegato Li Junjie. “Le persone che nascono sotto il coniglio sono attive. Sul banner che abbiamo donato alla città di Genova la scritta può essere tradotta così: vivere nel paradiso con oltre 1000 anni di fortuna”.

Affiancati dal team di “Genova The Grand Finale”, i responsabili del China Plan hanno visitato il centro storico di Genova, sono saliti in Spianata Castelletto. Poi visita a Boccadasse e infine il Waterfront dove sarà allestito l’Ocean Live Park dal 24 giugno al 2 luglio prossimi.

“E’ una grande occasione per la città”, sottolinea Marco Bucci. “Grazie a The Ocean Race possiamo promuovere su un mercato importante quale quello cinese le nostre eccellenze e invitare tanti futuri turisti al Grand Finale e a visitare il nostro territorio. E’ un investimento a medio lungo termine che porterà importanti risultati”.

A confermare il valore dell’operazione è Guy Horne: “Dopo tre anni di blocco assoluto, la popolazione cinese è pronta a ripartire e ha una grandissima voglia di viaggiare e di visitare i luoghi più belli del mondo. L’Italia è da sempre una meta ambìta e grazie a questa operazione Genova potrà contare su un posizionamento davvero importante. Dopo l’ultima vittoria della barca cinese, The Ocean Race può contare su un grandissimo appeal in Cina. E’ molto seguita, in modo trasversale. Per questo abbiamo ideato e prodotto una serie di format che stanno riscuotendo grande successo sia in tv che sui social”.

“Pensate che il 30% dell’audience mondiale di The Ocean Race dall’inizio della regata ad oggi è in Cina”, sottolinea Guy Horne. “Un dato enorme che spiega la grande passione dei cinesi e, quindi, la straordinaria opportunità per Genova”. Nel progetto sono coinvolte personalità del mondo della vela, dei media e dello sport, per esempio i velisti cinesi che hanno gareggiato nelle edizioni 2013-14 e 2017-18. Spicca Lily Xu Lijia, medaglia d'oro cinese a Londra 2012, dove era anche portabandiera, e campionessa del mondo ISAF. Terminata la carriera a frequentato un master in giornalismo sportivo presso la Southampton University, nel Regno Unito. Sarà protagonista al Grand Finale di Genova come giornalista e intervistatrice.

A Genova gli “inviati” del China Plan hanno realizzato numerosi video e interviste. Diventeranno clip per i social e speciali tv che verranno trasmessi su tutte le piattaforme cinesi nelle prossime settimane. Una promozione da record, in attesa del “Grand Finale”.