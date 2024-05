Genova, la 'Casa del Console' di Nervi in concessione per 12 anni a un'associazione sportiva per ragazzi con disabilità

Aggiudicata la Casa del Console nei Parchi di Nervi. La direzione Patrimonio del Comune di Genova ha affidato l’immobile, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, in concessione per 12 anni, all’Asd Bic-Be Included community Genova, associazione sportiva dilettantistica che svolge attività di inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare basket, calcio e danza per i ragazzi con disabilità.





«L’assegnazione a un’associazione molto attiva nell’ambito del sociale del territorio sarà l’inizio di una nuova vita di un immobile di pregio che finalmente sarà restituito alla collettività in un contesto di assoluta bellezza – commenta l’assessore al Patrimonio Francesco Maresca – avevamo messo come criterio di ammissibilità al bando la valenza sociale con l’obiettivo che l’immobile potesse fruito da ragazzi, e non solo, per sport e socialità. La direzione Patrimonio sta svolgendo un grande lavoro nell’ambito delle assegnazioni ad associazioni nell’ambito del sociale che ha portato a circa 30 assegnazioni lo scorso anno».





«Lo sport aiuta i ragazzi a socializzare e a stare in gruppo – dichiara l’assessore Politiche sociali Lorenza Rosso - Come assessorato alle politiche sociali e alla disabilità ci stiamo concentrando tanto su quelli che sono i bisogni dei cittadini, a partire dai giovani, che rappresentano il nostro futuro. Inclusione e aggregazione sono le mission che ci siamo posti, con l'obiettivo di aiutare chiunque a ritagliarsi il proprio spazio in questa società. Se a questo aggiungiamo il fatto che le attività dell'associazione sportiva verranno svolte in un tale immobile di pregio possiamo veramente considerarlo un successo su tutta la linea».

L’immobile, in via Capolungo 11 a Nervi, si sviluppa su due piani per una superficie totale di 290 metri quadri. Il canone annuo per la concessione dell’immobile è di 13.700 euro.