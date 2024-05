Calcio: rottura Juve-Allegri, esonero imminente dopo il raptus del tecnico all'Olimpico

Aria di esonero anticipato per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, dopo il raptus nel recupero della finale di Coppa Italia, pur vinta dalla Signora dopo tre anni di astinenza, per effetto dell'1-0 all'Atalanta. Il tecnico livornese se l'è presa con l'arbitro Maresca e col designatore Rocchi, togliendosi platealmente giacca e cravatta. Quindi il gesto nei confronti di Cristiano Giuntoli: quel "vai via" rivolto al direttore sportivo durante i festeggiamenti in campo è stato colto dalle telecamere e ha fatto il giro del mondo. Infine, nella sala stampa, Allegri avrebbe danneggiato un set allestito per il fotoshooting, chiudendo con minacce e strattoni ai danni del direttore di Tuttosport Guido Vaciago, secondo una ricostruzione del giornalista peraltro smentita da Allegri tramite il suo avvocato Paolo Rodella.

Tutto questo non è ovviamente piaciuto ai vertici del club. Il rapporto con Allegri era già al capolinea, ma tra le voci che si sono rincorse in giornata c'è stata anche quella di una promozione immediata di Montero, tecnico dell'Under 19, per le ultime due sfide di campionato di cui la prossima vede la Juve opposta al Bologna di Thiago Motta, già scelto per il futuro sulla base di un biennale. Per l'esonero manca solo la formalizzazione e i tempi non saranno lunghi, certo prima della fine del campionato.