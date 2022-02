Genova, la Biblioteca Benzi riapre la "Zona Cuccioli" dedicata ai piccoli lettori

di Marco Innocenti

L'area per i bimbi fino a 6 anni mette a disposizione un morbido tappeto e sedie e tavoli "a misura di bambino" con decine di libri colorati

A partire da lunedì 21 febbraio riaprirà al pubblico la zona della biblioteca riservata ai più piccoli e alle loro famiglie: la cosiddetta Zona cuccioli. Nella Biblioteca, infatti, fin dalla sua apertura, è stata prevista un’area specifica per bambini della fascia 0-6 anni, con tappetone morbido, tavolini e seggioline nelle giuste dimensioni e una selezione di libri coloratissimi a disposizione in apposite rastrelliere. I bambini possono così “servirsi” autonomamente, sotto la supervisione dei familiari, oppure ascoltare le fiabe lette dagli adulti.

È risaputo infatti come la lettura ad alta voce dei propri adulti di riferimento favorisca nei bambini una inclinazione per la lettura quando saranno più grandi, mentre il fatto di abituarsi a frequentare biblioteche o musei fin da piccoli annulli il senso di diffidenza che può nascere nei confronti degli istituti di cultura, a volte ritenuti a torto “posti noiosi”. È quindi un vero atto d’amore e di educazione quello che ciascun genitore può fare semplicemente leggendo una bella storia ai propri figli all’interno della biblioteca!

Attualmente, dato il perdurare delle restrizioni covid, sarà possibile prenotare lo spazio cuccioli per una famiglia al giorno, per permettere a fine giornata una adeguata igienizzazione degli spazi. Per informazioni e prenotazioni dei servizi, basterà telefonare al numero 010.6136498 o mandare una e-mail a biblbenzi@comune.genova.it .