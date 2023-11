Genova, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche ha organizzato una giornata contro la violenza sulle donne

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, numerose le iniziative in programma in tutta la Liguria e proprio oggi si è tenuto al Palazzo della Borsa un convegno organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova. Lo scopo di questo incontro è quello di riflettere sull'importanza di questa ricorrenza e sensibilizzare quindi la città sul tema che purtroppo è sempre attuale.

Alessandro Cataldo, presidente di associazione Gaia: "L'ordine degli infermieri è impegnato nel campo della non violenza perché oltre a subirlo, nel posto di lavoro, consideriamo che la professione infermieristica è prevalentemente costituita da donne, il 75-80% sono donne e se stiamo alle statistiche fornite dall'Istat, che una donna su tre subisce violenza è un fenomeno di cui la professione non può esimersi. In occasione quindi della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, noi ogni anno intraprendiamo queste iniziative che hanno un carattere culturale per individuare strategie in modo da estirpare e risolvere il problema. Il costo sociale della violenza è alto, se noi consideriamo che il 94% delle persone in carcere sono uomini, capiamo che l'educazione incide molto nei comportamenti e quindi dobbiamo agire in questo senso".