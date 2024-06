Genova, l'odontoiatra Garrone entra a far parte del team di Casa della Salute a Sestri Ponente

Dall’inizio di questa settimana il Dott. Roberto Garrone si è trasferito all’interno del centro CDS-Casa della Salute di via degli Storace 8 a Sestri Ponente, entrando a far parte del team di specialisti di eccellenza coinvolti dall’azienda sanitaria privata presente in Liguria e Piemonte con 30 strutture.

Specializzatosi nella chirurgia orale e implantologica, il Dott. Garrone vanta un’esperienza pluridecennale nell’ambito della ricerca e della clinica odontoiatrica, avendo frequentato numerosi corsi di aggiornamento ed avendo partecipato come relatore a differenti congressi in ambito nazionale.

A partire da martedì 4 giugno il suo studio, situato in via Sestri 66/2 a Genova Sestri Ponente, si è trasferito all’interno del centro CDS – Casa della salute presente in via degli Storace 8.

Dott. Garrone, come mai ha fatto questa scelta?

La vita professionale è fatta di momenti. Dopo trent’anni di attività Universitaria e Clinica dedicata all’odontoiatria - principalmente alla chirurgia orale e all’implantologia - ho abbracciato con entusiasmo la proposta di CDS. È stata una scelta dettata dalla volontà di poter mettere la mia esperienza a disposizione di un numero sempre maggiore di persone, anche attraverso quella che è stata ed è la filosofia di cura dell’azienda.

Quali prestazioni odontoiatriche effettuerà nel centro di CDS?

In CDS penso di poter trasferire la passione, la dedizione e la qualità professionale che sono stati il cardine del successo del mio Studio per trent’anni attraverso una proposta di un’odontoiatria completa, a 360 gradi, portata avanti dai miei collaboratori e da me con lo scopo di garantire risultati a lungo termine a tutti i pazienti trattati.

Ci ha raccontato la professionalità e la competenza che porterà nella struttura CDS di Genova Sestri Ponente. A fronte della sua esperienza, quali sono i consigli per un sorriso in salute?

In tutti questi anni ho sempre scelto di proporre le cure odontoiatriche cercando di comprendere le necessità e i problemi del singolo paziente, consigliando in primis programmi di prevenzione e cure precoci. Gli stessi che ritengo essere il miglior investimento per la loro salute e per quella del loro sorriso.

CDS, fin dalla propria nascita, si dota di tecnologie all’avanguardia. Quali saranno le strumentazioni presenti nel centro di Sestri Ponente?

Nella struttura di Sestri Ponente, oltre alle moderne apparecchiature di diagnostica avanzata che contraddistinguono CDS e che, nel caso specifico sono dedicate alla progettazione di casi implantari complessi e per la chirurgia guidata, saremo dotati di Scanner Digitali di ultima generazione per riabilitazioni protesiche sempre più funzionali ed estetiche nonché alla portata di tutti.

La struttura di Genova Sestri Ponente, via degli Storace 8 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30. Il poliambulatorio, in particolare, propone i seguenti servizi con tempi di attesa ridotti, alta qualità e professionisti di eccellenza:

• Esami di laboratorio e check-up sangue ad accesso diretto e con refertazione entro 24/48h;

• Trattamenti di odontoiatria;

• Prestazioni di diagnostica per immagini (Ecografie, Cone Beam);

• Visite specialistiche come, ad esempio, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Endocrinologia, Medicina dello Sport, Neurologia.

Per richiedere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 010 9641083 o visitare il sito www.cds.it.