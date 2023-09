Genova, l'hotel Bristol festeggia la quinta stella insieme alla città: svelata la suite "La Superba"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'hotel Bristol festeggia insieme alla città di Genova per il raggiungimento della quinta stella dopo 118 anni di vita. Ieri sera in piazza De Ferrari si è tenuta la cerimonia per la consegna della targa nelle mani del direttore dell'hotel Giovanni Ferrando da parte del presidente della Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci. Sullo sfondo la musica della filarmonica sestrese che ha intrattenuto il pubblico, che ha eseguito pezzi della tradizione genovese come "Creuza de Ma" e "Ma se ghe pensu" ma anche canzoni di Freddy Mercury, fino alle sinfonia di Ennio Morricone.

Dopo la cerimonia rinfresco nelle sale del Bristol e porte aperte al pubblico per svelare per la prima volta la nuova suite presidenziale ribattezzata "la Superba", dove ha recentemente alloggiato il principe Alberto di Monaco in occasione della nomina ad ambasciatore del premio Paganini.

“La quinta stella è un successo per questa storica realtà e per tutta Genova, che si consolida sempre di più come città d’arte e di cultura sullo scenario europeo e internazionale - ha detto il presidente Toti - La presenza di un altro hotel di questo prestigio è segno di un aumento nella qualità del settore alberghiero genovese e della sua capacità di attrarre da tutto il mondo clientela in cerca di alti standard di accoglienza. Del resto, il Bristol è la quintessenza dell'offerta turistica genovese: all'esterno mostra una bellezza riservata e discreta, all'interno è un vero e proprio scrigno di meraviglie, a cominciare dalla sua bellissima e distintiva scala elicoidale. Complimenti dunque ai gestori e a tutto lo staff del Bristol Palace per questo grande risultato, un’altra buona notizia in questa estate contrassegnata da grandi soddisfazioni per gli operatori turistici di tutta Liguria”.