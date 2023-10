Genova, l'Hennebique rivede la luce: primi lavori a partire dalla prossima settimana, cantieri aperti a novembre

Genova - Per la riqualificazione dell'Hennebique il primo passo è stato fatto: il commissario dell'Authority, Paolo Piacenza, ha firmato il documento conclusivo della conferenza dei servizi per coinvolgere nell'opera di riammodernamento l'ex silos granario di calata Santa Limbania, tra i primi edifici in cemento armato in Italia e che non era stato coinvolto nella riqualificazione del porto 30 anni fa. I tempi dell'opera sono leggermente in ritardo: nel 2019 l'Authority aveva rimesso in pista il progetto, ora i cantieri apriranno a metà novembre.

Questa la nota dell'Autorità Portuale: "Dalla prossima settimana potranno così iniziare le prime attività di cantiere che prevedono la rimozione degli ingombri presenti all’interno dell’edificio e la messa in sicurezza dell’area, il tutto propedeutico ad accelerare l’avvio dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del compendio nel rispetto delle prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi, ivi comprese quelle richieste dalla Sovrintendenza".

Le misure dell'edificio, 250 metri di lunghezza per 49 di altezza, permettono diversi ragionamenti, con una superficie occupabile di circa 41mila metri quadrati. Al suo interno potrebbero trovare spazio le attività della società Stazioni Marittime, considerando l'ampia metratura degli uffici (Regione Liguria ha già opzionato degli spazi). Anche le aziende attive nello shipping potrebbero trovare interessante un'ubicazione del genere. Il Comune di Genova, in sede di conferenza dei servizi, ha richiesto uno spazio culturale dedicato alla storia dell'Hennebique, oltre all'accesso pubblico sulle terrazze collocate al sesto piano. Anche gli studenti beneficeranno della riqualificazione, con circa 250 mini appartamenti e spazi dediti allo studio, considerata anche la vicinanza dell'edificio con diversi poli universitari. C'è poi da valutare chi sarà interessato a occupare gli spazi dedicati all'attività alberghiera (circa 200 stanze).

Tutto ciò che resterà disponibile sarà destinato ad altre attività: da quelle ludiche a a quelle sportive, passando per bar, ristoranti e negozi, per un vero e proprio ampliamento del Porto Antico.

Anche il Governatore Giovanni Toti ha espresso la sua soddisfazione per l'inizio dei lavori di riqualificazione: "Partono i lavori per riqualificare Hennebique. Concluso il lungo iter burocratico, la prossima settimana inizieranno le prime attività di cantiere per dare una nuova vita allo storico granaio del porto genovese, abbandonato ormai da 50 anni. Dopo il Waterfront, Hennebique sarà l'ultimo tassello per recuperare il nostro porto, creerà opportunità di lavoro e contribuirà a fare di Genova una città sempre più moderna e competitiva, degna di essere la capitale del Mediterraneo".