Genova, l'estate del Teatro della Tosse alla Villa Duchessa di Galliera

In scena 'Shakespeare by night' dal 5 al 24 luglio, poi torna la collaborazione con il Comune di Apricale per la rassegna "E le stelle stanno a guardare"

Le streghe di Macbeth che escono improvvise dal buio più profondo del bosco, oppure più in là Falstaff circondato dai folletti. L'estate del Teatro della Tosse, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, avrà i personaggi di Shakespeare e la suggestiva ambientazione dell'ampio parco della Villa Duchessa di Galliera di Voltri a Genova. "Shakespeare by night - uno spettacolo nel bosco" ideato e diretto da Emanuele Conte sarà il titolo clou della programmazione estiva della Tosse che ancora una volta uscirà dai suoi palcoscenici abituali per offrire al pubblico scenografie naturali diverse.

"Quest'anno - ha dichiarato Conte - abbandoniamo la confortevole e sicura eleganza del giardino all'italiana per addentrarci nel folto del bosco che circonda la villa per decine di ettari. Riporteremo William Shakespeare proprio nel mondo da dove vengono tanti dei suoi personaggi; fra alberi, cascate, grotte e camminamenti oscuri, sorprenderemo l'immenso Fastaff, benfornito di corna di cervo, in attesa di due dame misteriose, le streghe di Macbeth intente a celebrare i loro riti spaventosi, Ofelia oppure il suo fantasma, librarsi sulle acque delle carpe centenarie, un Puck, forse due Puck, forse cento Puck a farci da guida nel buio e dispettosamente sparire per lasciarci da soli con la notte e il bosco".

"Shakespeare by night" andrà in scena dal 5 al 24 luglio: a partire dalle ore 20 con ingresso ogni 15 minuti. I testi sono dello stesso Conte con la collaborazione di Amedeo Romeo. Fra gli attori, Alessandro Bergallo, Enrico Campanati, Pietro Fabbri, Rita Falcone, Susanna Gozzetti, Edda Marrone, Mariella Speranza. Importante novità sarà "Shakespeare on the rocks", il nuovo servizio di ristorazione e bar che darà la possibilità di un aperitivo o di una cena nello splendido giardino all'italiana della Villa. L'estate della Tosse non si fermerà a Voltri. Dal 5 al 15 agosto riprenderà infatti, dopo due lunghi anni di assenza, la collaborazione ultratrentennale con il Comune di Apricale dove il Teatro genovese tornerà mettendo in scena, nell'ambito della rassegna "E le stelle stanno a guardare" "Un Flauto Magico", lo spettacolo omaggio ad Emanuele Luzzati (cittadino onorario del borgo imperiese) realizzato lo scorso anno in occasione del centenario della sua nascita. La regia sarà di Emanuele Conte, le scene di Luzzati riprese da Conte.

"Prima nel bosco della Villa Duchessa di Galliera a Genova con Shakespeare poi nel borgo di Apricale nell'imperiese con Luzzati - ha dichiarato l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo - La stagione estiva del Teatro della Tosse vive negli spazi pubblici come nella sua tradizione: con la produzione artistica diventa stimolo per la valorizzazione dei luoghi e la loro attrattività turistica".

La programmazione è realizzata con il sostegno del ministero della cultura, della Regione Liguria, del Comune di Genova e della Fondazione Compagnia di San Paolo.