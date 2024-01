Genova, l'Ass. Gratarola sull'emergenza sanitaria delle festività: "Bilancio abbastanza positivo"

"È un bilancio abbastanza positivo quello dell'emergenza sanitaria nelle festività natalizie". Lo ha detto, a margine della presentazione dei risultati del Policlinico San Martino al convegno San Antonio, l'assessore alla sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola. "Al di là delle polemiche che sono naturali, è andata meglio degli altri anni e soprattutto in Liguria è andata meglio rispetto ad altre regioni. Questo non vuol dire che non ci sono state criticità: un sovraccarico sui pronto soccorso c'è stato lo stesso, ma grazie ai flu point abbiamo tolto dai pronto soccorso un migliaio di pazienti. Un dato importante, considerando anche che l'influenza è arrivata in anticipo rispetto agli altri anni". "La strada che abbiamo intrapreso che è quella dei Flu point si può immaginare come l'inizio del potenziamento del territorio che vedremo nei prossimi anni, insieme alla riorganizzazione degli ospedali stessi (miglioramento dei flussi, potenziamento degli organici, riorganizzazione delle attività) e anche la ricerca dei posti delle Rsa e dei post acuti che servono a garantire agli anziani fragili di fare la convalescenza in ambienti protetti se non possono tornare a casa subito, permettono di garantire un turnover maggiore all'interno degli ospedali. Credo che sia una ricetta che ha dato i suoi frutti, per la verità li aveva già dati l'anno scorso - conclude Gratarola - quest'anno che l'abbiamo riproposta in maniera più raffinata, ha dato risultati migliori".