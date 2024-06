Genova Jeans, Candia (Lista Sansa) e Ghio (Rossoverde) replicano all'assessore Brusoni: "Mai parlato di riuso di materiali"

“Ci troviamo costrette a replicare all'assessora Marta Brusoni in quanto le sue dichiarazioni non corrispondono al vero: come si può evincere dai fogli consegnati ai genitori dei bambini di una scuola dell'infanzia coinvolta nell'iniziativa si parla espressamente di 'compiti per le vacanze' e non viene mai citata la finalità del riuso di materiali, ma anzi, vengono indicate le decorazioni da utilizzare e le misure da rispettare”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia e la consigliera comunale “Rossoverde” Francesca Ghio sulla vicenda dei bambini delle scuole dell'infanzia ai quali è stato chiesto di fare come compiti delle vacanze 'lavoretti' per la prossima Genova Jeans di settembre.

“All'assessora poi vogliamo dire che i nostri dubbi non sono una strumentalizzazione politica ma sono semplicemente i dubbi che hanno avuto tanti genitori quando hanno appreso dai loro figli questa iniziativa – sottolineano Candia e Ghio -. Ci fa piacere, almeno, aver capito dalle parole dell'assessore che questa curiosa richiesta non sia nata dall'iniziativa di qualche insegnante, ma direttamente dal Comune di Genova”. “Raccogliamo volentieri l'invito a visitare la mostra – concludono Candia e Ghio – ma rimaniamo dell'idea che questa iniziativa che coinvolge i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia, con i loro genitori, e a loro spese, per Genova Jeans sia profondamente sbagliata”.