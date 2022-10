Genova, investimenti da oltre 1,5 milioni per i cimiteri: a Staglieno info-point sempre attivo e una rete wi-fi

Interventi per 550mila euro alle gallerie Frontale e Laterale del cimitero monumentale di Staglieno e un milione per interventi urgenti negli altri 34 camposanti genovesi. Sono alcuni elementi del piano voluto dal Comune per migliorare lo stato di salute dei cimiteri.

Il piano prevede, ad esempio, che Staglieno non sia solo luogo della memoria, ma anche un luogo fruibile e digitale. Avrà l'info-point sempre attivo, il compostaggio dei fiori, un "Polo di restauro" e sarà avviata una campagna nelle scuole per far conoscere ai giovani il patrimonio di uno dei più importanti cimiteri monumentali d'Europa. "Nessuno pensa di negare le criticità e i problemi del cimitero di Staglieno - dichiara l'assessore Marta Brusoni - Ce li portiamo dietro da anni e vanno risolti. Intanto, da quando ho avuto la delega ai Servizi cimiteriali, abbiamo deciso con gli uffici di creare un coordinamento tra tutte le professionalità che in vario modo lavorano per il cimitero di Staglieno".

Tra i progetti che riguarderanno il cimitero nei prossimi mesi c'è l'installazione del Wi-fi a Staglieno, come servizio aggiuntivo non solo per l'utenza, ma anche per chi da visitatore avrà necessità di conoscere la storia e le bellezze del cimitero.